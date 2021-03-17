В Госдуме ответили на заявление Украины об обязанности ФРГ «вернуть» Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина вновь пытается столкнуть Германию с Россией. Таким образом депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий прокомментировал заявление украинского посола в Берлине Андрей Мельник о том, что ФРГ должна приложить все усилия для «возвращения» Крыма незалежной.

«Украина хочет, получается, третью мировую войну», - заявил парламентарий в интервью «Дума ТВ».

Водолацкий добавил, что до такого уровня «не доходил еще ни один руководитель государства». По его словам, только Киев в своем безумстве может заявлять о подобных вещах.

Как отметил российский депутат, мировое сообщество на данный момент может наблюдать как «деградацию высшего руководства Украины», так и факт управления незалежной праворадикальными организациями.

Напомним, ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в вопросе «возвращения» Крыма Украине, поскольку, как он считает, она в ответе перед Киевом за насилие национал-социалистов.

Крым вернулся в состав России в ходе референдума, который состоялся в 2014 году, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики.