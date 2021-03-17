За прошлую неделю в России подорожали сахар и картофель Фото: Мария ЛЕНЦ

В Росси продолжают расти цены на некоторые продукты. На прошлой неделе в число лидеров по росту цен вошла баранина. В период с 10 по 15 марта она подорожала на 2,6%, подсчитал Росстат.

Кроме того, традиционно дорожают морковь (+3%), картофель (+2,6%), куриное мясо (+1,6%), лук (+1,3%), капуста (+1%) и яйца (+0,9%). Между тем, некоторые продукты уже вторую неделю подряд дешевеют.

- За счет снижения цен на огурцы – на 6,6% и помидоры – на 2,1% плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,7%, - говорится в сообщении.

Что касается сахара и подсолнечного масла, то они продолжают дорожать, несмотря на соглашение о стабилизации цен. Цена масла ускорила рост до 0,2%, а с начала года уже +0,6%. Сахар прибавил в цене +0,4%, но все еще на 1,6% дешевле, чем в конце декабря.

Ранее аналитики подсчитали, что средний чек россиян в супермаркетах в начале года вырос до 687 рублей. В прошлом году он в среднем составлял 671 рубль.