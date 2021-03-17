В Госдуме прокомментировали расширение Минторгом США санкций против России Фото: REUTERS

Новая американская администрация во главе с президентом США Джозефом Байденом будет занимать более агрессивную позиции в отношении Москвы, нежели их предшественники, поэтому новых санкций не избежать. Так первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал решение американской стороны экспортные ограничения и внести Россию в черный список по экспорту оружия и оборонных услуг.

«Но если бы прежняя команда осталась, то это не означало бы отсутствие новых санкций в отношении России … есть общее консолидированное мнение о прекрасном истеблишменте, связанное с необходимостью давления на Россию», - приводит RT слова депутата.

Как отмтеил Новиков, свои решения Вашингтон объясняет тем, что Москва якобы представляет стратегическую угрозу для их существования, и когда какая-либо страна, по сути, объявляется врагом, то за этим последуют соответствующие действия.

Напомним, в среду, 17 марта, Минторг США расширил экспортные ограничения в отношении Москвы на фоне дела с Алексеем Навальным. Новые торговые санкции коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. Кроме того, Госдепартамент США внес Россию в список стран, с которыми Штатам полностью запрещен экспорт и импорт оружия.