Закон о конфискации машины за «пьяные» ДТП с тяжкими последствиями внесен в Госдуму Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду, 17 марта, в Государственную думу внесли законопроект о введении конфискации автомобиля у нетрезвых водителей, по вине которых произошло авария с жертвами и пострадавшими. Документ внесло Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан. Текст размещен в думской электронной базе.

Авторы документа предлагают внести изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ, введя «обязательную конфискацию автомобиля или другого механического транспортного средства, принадлежащего на праве собственности осужденному или иному законному владельцу, за совершение с применением данного транспортного средства преступлений». Речь идет об аварии, которая произошла по вине нетрезвых водителей, в результате чего был нанесен тяжкий вред здоровью пострадавшего или последовал летальный исход одного или более человека.

При этом, в кабмине законопроект не поддержали, отметив, что конфискация является лишением правонарушителя права собственности «на имущество, определенным образом связанное с совершением правонарушения». Однако, как подчеркнули в правительстве, собственник машины мог передать ее осужденному, не подозревая, что тот станет виновником аварии.