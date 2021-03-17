Попова: иммунитет после вакцинации не вырабатывается 10% людей

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иммунитет после вакцинации не вырабатывается примерно у 10 процентов людей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что это правило касается почти всех препаратов.

«10 процентов населения земного шара или 10 процентов в любом городе и населенном пункте - среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин», - сказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Как уточнила Попова, в данном случае главное, чтобы была защищена общая часть населения в стране.

Напомним, накануне, 15 марта, в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в России число полностью привитых от коронавирусной инфекции людей достигло 3,5 миллиона. В организации также отметили, что наша страна стала лидером по числу завершенных курсов вакцинации от COVID-19. В пятерку лидирующих по скорости вакцинации стран также вошли Китай, США, Индия и Израиль.