Глава Роспотребнадзора рекомендует россиянам провести майские праздники в России

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При планировании отдыха на майские праздники, лучше остаться в России. Такой совет глава Роспотребнадзора Анна Попова, напомнив, что в Европе распространяется так называемый британский вариант коронавирусной инфекции.

«Мне кажется, планируя свои праздничные дни майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны», - сказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

При этом Попова сообщила, что шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне на сегодняшний день не могут попасть, не сокращаются.

«Нет, пока ничего не сокращается, но для того, чтобы сберечь свое здоровье, лучше оставаться внутри страны», - отметила она.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что отмена ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, в стране происходит постоянно. «И мы все это видим», - заключила Попова.