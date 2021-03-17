В Госдуму внесли законопроект, запрещающий отчуждение части территории РФ без референдума Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 17 марта, депутаты от КПРФ внесли в Государственную думу России законопроект, в соответствии с которым решение о возможности отчуждения части территории РФ при делимитации или демаркации государственной границы может быть принято только на референдуме. Текст соответствующего дкумента размещен в думской электронной базе.

Законопроект предлагает расширить в законе «О референдуме» список случаев вынесения на общероссийское голосование проектов нормативных актов.

Авторы инициативы отмечают, что в новейшей истории России уже были случаи отчуждения территории. В качестве примера приведен, в том числе, договор от 2005 года с Китаем, по которому при демаркации КНР отошло 337 кв. км российской территории.

Кроме того, инициаторы проекта напоминают о ратифицированном в 2011 году международном договоре между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. В соответствии с этим соглашением «в рамках демаркации Королевству Норвегия отошло более 80 тыс. кв. км морской территории». Документ призван предотвратить такие ситуации.