Во Франции 15 добровольцев проведут 40 дней в пещере без связи и света ради науки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции пройдет эксперимент при участии 15 добровольцев в возрасте от 27 до 50 лет, которые в течение 40 дней будут жить в пещере Ломбривес в Арьеже без света, часов и телефонов.

Руководитель проекта и по совместительству один из его участников Кристиан Клот заявил, что цель исследования заключается в изучении циркадного ритма человеческого организма. В рамках эксперимента добровольцы попробуют ужиться в замкнутом пространстве и проверят, как человек ощущает себя без представлений о времени.

Участников эксперимента снабдят всем необходимым для жизни, предоставив им четыре тонны припасов, а за их состоянием будут следить ученые с помощью датчиков, и если кому-то из участников эксперимента станет плохо, то специалисты смогут вмешаться, чтобы ему помочь.

Как уточняют, температура воздуха в пещере составляет всего 12 градусов, а влажность — 95 процентов. Завершиться эксперимент должен 22 апреля.