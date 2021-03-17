Госдеп США ответил на отзыв в Москву российского посла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон общается с Москвой там, где это продвигает его интересы, но будет привлекать Россию «к ответственности за злонамеренные действия». Так представитель госдепартамента США Джалина Портер прокомментировала отзыв в Москву российского посла Анатолия Антонова.

«По мере того, как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь ее к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия... Мы также ясно осознаем выводы, которые бросает Россия», - заявила представитель Госдепа.

Напомним, в среду, 17 марта, Минторг США расширил экспортные санкции в отношении Москвы. Новые торговые ограничения коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. Кроме того, Госдепартамент США внес Россию в список стран, с которыми Штатам полностью запрещен экспорт и импорт оружия. После этого Россия вызвала российского посла в США на консультации. МИД РФ отметили, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить деградации отношений с Вашингтоном.