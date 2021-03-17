Грызлов: Украина пытается создать предлог для военной авантюры в Донбассе

Борис Грызлов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Киев ищет предлог для военной авантюры в Донбассе, перебрасывая в регион все новые силы и постоянно обстреливая территории Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

«Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно», - заявил он по итогам заседания контактной группы.

По его словам, Киев приходит к обстрелам с циничным расчетом, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам, тем самым создав «предлог для военной авантюры».

Как отметил Грызлов, ополченцы ДНР и ЛНР «проявляют сдержанность и лишь изредка отвечают на обстрелы». Российский полпред добавил, что они не нарушают при этом согласованные 22 июля прошлого года договоренности и не подвергают угрозе мирных жителей.