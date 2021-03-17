Иран назвал причиной крушения украинского Boeing ошибку оператора системы ПВО Фото: REUTERS

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала финальный отчет по расследованию катастрофы украинского пассажирского самолета в Тегеране в январе прошлого года. Согласно представленному документу, причиной катастрофы стала ошибка оператора системы ПВО.

В докладе, представленном сразу на двух языках, фарси и английском, говорится, что «самолет был неверно идентифицирован как вражеская цель подразделением ПВО в пригороде Тегерана, после чего по нему были выпущены две ракеты». Непосредственной причиной катастрофы назван взрыв ракеты.

Как отмечается, такая ошибка произошла, в частности, из-за релокации системы ПВО, после которой не были учтены изменения в координатах потенциальных целей. Все это привело к тому, что оператор считал, что воздушное судно летело по другой траектории. Уточняется, что техническое состояние установки не было причиной ошибки.

Кроме того, оператор выпустил ракеты, не получив перед этим ответ из координационного центра. Имя оператора в докладе не называется.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал предвзятым отчет о катастрофе. По его словам, доклад показывает, что Тегеран провёл техническое расследование «с многочисленными нарушениями» международных стандартов.

Напомним, в результате крушения самолета погибли 176 человек. Выяснилось, что лайнер был сбит иранской ракетой. Власти Ирана признали свою вину.