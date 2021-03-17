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Политика17 марта 2021 22:06

Сенатор Алексей Пушков: Россия настроена на переоценку отношений с США

Пушков прокомментировал отзыв в Москву российского посла в Вашингтоне
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Алексей Пушков.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия явно настроена на переоценку всей совокупности отношений с Соединенными Штатами. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что накануне в Москву вызвали российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций. Как считает Пушков, это было сделано в ответ «на оскорбительный выпад» американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

«Это - исключительный в дипломатии шаг, следующий - отзыв посла и понижение уровня дипотношений. Москва явно настроена на переоценку всей совокупности отношений с США», - написал сенатор на странице в Twitter.

Напомним, ранее глава Белого дома заявил о якобы вмешательстве в американские выборы в минувшем 2020 году, обвинив в этом Москву, и сказал, что Путин заплатит за это. По словам американского лидера, именно российские власти должны «заплатить цену».