Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем российским туристам Фото: Евгения ГУСЕВА

Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем российским туристам, которые намеренны посетить эту страну. Такое заявление сделала греческий посол в Москве Екатерини Нассика.

«Ответственность за выдачу виз для посещения нашей страны всецело лежит на нашем генконсульстве ... Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну», - заявила дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Как писал сайт kp.ru, ранее в посольстве Греции в Москве сообщили, что российские туристы смогут посетить страну с 14 мая текущего года. Отмечается, что при въезде в Грецию россияне должны иметь при себе отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию или сертификат о вакцинации. Незадолго до этого министр туризма страны Харис Теохарис заявил о начале процесса постепенного ослабления эпидемиологических норм, предпринятых из-за пандемии COVID-19.