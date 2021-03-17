Россия и Венгрия договорились о производстве модернизированного самолета Ил-103

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Между Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина (головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе госкорпорации «Ростех») и венгерской компанией Aviation Engineering подписан договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли России.

«Стороны договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ», - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в министерства, обновленный Ил-103М будет представлять модернизированную версию ранее выпускавшегося одномоторного четырехместного самолета с поршневым двигателем.

Новый самолет в ведомстве описали как «универсальную платформу», на базе которой впоследствии могут осуществить выпуск различных версий воздушного судна: «учебный самолет, самолеты для частного использования и туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи...». В Минпромторге отметили, что все будет завесить от запроса заказчика

Напомним, первый полет самолета Ил-103 состоялся в 1994 году, серийно лайнер данной модели выпускался в период с 1997 по 2007 год.