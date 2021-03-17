Белый дом: США скоро сообщат о новых ограничениях в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон скоро сообщат о новых ограничительных мерах в отношении Москвы. Такое заявление сделали в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила про интервью президент США Джо Байдена, в котором он заявил, что «Россия будет привлечена к ответственности за свои действия».

«В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее», - заявила представитель Белого дома.

Напомним, в интервью американский лидер заявил о якобы вмешательстве в американские выборы в минувшем 2020 году, обвинив в этом Москву. По словам главы Белого дома, российские власти должны «заплатить цену» за это.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 17 марта, Минторг США расширил экспортные ограничения в отношении Москвы на фоне инцидента с Алексеем Навальным, а Госдепартамент США внес Россию в список стран, с которыми Штатам полностью запрещён экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.