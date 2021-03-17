ООН обеспокоена решением Великобритании увеличить ядерный арсенал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение британских властей о расширении ядерного арсенала страны может привести к подрыву международной стабильности. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря Организации Объеденных Наций Стефан Дюжаррик.

«Мы выражаем озабоченность решением Великобритании увеличить свой ядерный арсенал, что ... может оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность и усилия по избавлению мира от ядерного оружия», – сказал представитель генсека ООН.

Дюжаррик также напомнил, что подобные действия Лондона идут вразрез с обязательствами Великобритании в рамках шестой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, днем ранее, 16 марта, был представлен обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, в которых говорится о том, что Россия представляет для Соединенного Королевства «острую угрозу», а также в документе отмечались намерения британских властей увеличить ядерный потенциал своего государства и довести общее количество боеголовок с нынешних 180 до 260.