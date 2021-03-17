Минторг США расширяет торговые санкции в отношении России

Министерство торговли США расширит экспортные ограничения в отношении России на фоне инцидента с оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Новые торговые санкции вступят в силу в четверг, 18 марта 2021 года.

В заявлении американского ведомства отмечается, что новые торговые ограничения против РФ затронут экспорт, связанный с нацбезопасностью. Также ряд исключений будет действовать в сфере авиации и космоса, но в области коммерческих космических запусков ограничения будут действовать только до 1 сентября текущего года.