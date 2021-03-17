Риэлтор назвал четыре признака, указывающих, что жилье продает мошенник Фото: Анастасия Осипова

Покупка квадратных метров – это знаковое событие для любого человека. Порой на достижение цели уходят целые десятилетия, но один неверный шаг может перечеркнуть все устремления. Сегодня попасться в руки мошенников при заключении сделок с недвижимостью становится все легче.

Член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков в беседе с NEWS.ru назвали основные признаки, указывающие на потенциальных мошенников в сфере недвижимости.

Первое – беспричинно заниженная стоимость квартиры по сравнению с рыночными ценами. Жилье - достаточно ликвидный товар и просто так никто не будет снижать цену себе в ущерб.

Второе – странная схема расчетов. Сегодня при заключении сделок в ходу аккредитив, банковская ячейка, депозит нотариуса. Если продавец предлагает какой-то иной способ и настаивает только на таком варианте – стоит задуматься.

Третье – спешка. Злоумышленники часто оказывают психологическое воздействие на покупателя и торопят его с принятием решения.

Четвертое – сокрытие информации. «Собственник» не может внятно ответить на интересующие клиента вопросы и старается поскорее уйти от скользкой темы. Если говорит, что жилье досталось в наследство, то не может объяснить от кого и сколько еще было наследников.

Пятое – попытки указать в договоре нереальную стоимость квартиры. Возможно, мошенники предполагают, что начнется разбирательство и с них потребуют вернуть стоимость недвижимости. Для этого пригодится документ, где прописано только половины суммы. Доказать, что было передано средств в разы больше, покупателю будет очень сложно.

– Как правило, обмануть клиента на полную стоимость жилья достаточно проблематично. А вот получить какую-то часть суммы – вполне реально. Мошенник представляется агентом по недвижимости и показывает арендованную им квартиру. Копии документов у него есть. Говорит, что собственник в командировке. Набирает так какое-то количество авансов и сбегает, - привел еще один способ Барсуков.

Он призвал покупателей более внимательно относиться к сделкам с недвижимостью, тщательно изучать документы и не реагировать на слишком заманчивые предложения.

Ранее россиянам объяснили, как защитить свое жилье от мошенников. Для этого нужно обратиться в Росреестр с просьбой о наложении запрета на регистрационные действия со своим недвижимым имуществом, сообщает телеканал "360".