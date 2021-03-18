Захарова прокомментировала приглашение в Москву на консультации российского посла в США Антонова

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что "не припомнит", чтобы когда-либо ранее посла РФ в США приглашали на консультации в Москву.

- Учитывая, что атмосфера и так достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню, - рассказала Захарова 17 марта в эфире телеканала "Россия-1", комментируя вопрос о том, можно ли считать приглашение российского посла из США для консультаций беспрецедентным шагом.

Как писал сайт kp.ru, 17 марта стало известно, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации. Тогда же Захарова отмечала, что российская сторона заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Америкой..