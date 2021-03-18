Поклонская признала свою неправоту в критике фильма «Матильда»

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская призналась, что была неправа, когда критиковала и пыталась запретить фильм "Матильда" кинорежиссера Алексея Учителя.

По ее словам, она допускала "ошибки". Однако при этом Поклонская объяснила, что оглядывается назад и анализирует свои поступки и высказывания.

- В ситуации с фильмом "Матильда", мы вот сейчас вспомнили <...> Конечно, я неправильно так рьяно говорила абсолютно всем, разного мнения людям, что вот это нужно смотреть, а вот это нельзя смотреть, - признала свою неправоту чиновница в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы", слова которой цитируют RT.