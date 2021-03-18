Захарова ответила на призыв украинского посла к Германии о "возвращении" Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, говоря о "моральной ответственности" Берлина перед Киевом за нацистскую оккупацию Крыма, забывает, что тогда полуостров находился в составе РСФСР, то есть, принадлежал России. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в посте на странице Facebook.

По ее мнению, Мельник в своих высказываниях "не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой".

- Раз посол Украины воззвал к "моральной ответственности" Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву, - написала Захарова.