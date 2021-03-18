Австрийский канцлер "категорически настаивает" на регистрации Европой вакцины "Спутник V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Канцлер Австрии Себастьян Курц "категорически настаивает" на том, чтобы Европа как можно скорее зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", при условии что препарат действительно безопасен для людей. Об этом он заявил в среду в адрес европейского агентства лекарственных средств (EMA).

- Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в ЕС последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше, - заявил Курц в эфире телеканала "Ое-24.TV".