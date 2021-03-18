Коронавирусом заразились 120 миллионов человек в мире Фото: Иван МАКЕЕВ

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за все время пандемии превысило отметку в 120 миллионов. Об этом говорится в опубликованных в среду, 17 марта, данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Только за последние сутки на планете диагноз covid-19 подтвердился у более 406 тысяч человек, а число летальных случаев среди заболевших пациентов возросло более чем на 7,4 тысячи, превысив 2,66 миллиона.