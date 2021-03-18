Общественники просят Минтранс отменить обязательную плату за выбор места в самолете

В России общественники попросили Министерство транспорта РФ обязать авиаперевозчиков отменить обязательный сбор с пассажиров за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. Об этом говорится в обращении председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова руководителю ведомства Виталию Савельеву.

Зотов в своем письме просит министра рассмотреть возможность внести поправки в Федеральные авиационные правила, которые обязали бы авиакомпании назначать место в самолете при онлайн-регистрации на рейс, если пассажир отказался оплачивать услугу выбора конкретного места, пишут "Известия".