В России стартует третий этап туристического кэшбека

В России с 18 марта 2021 года стартует третий этап туристического кэшбека в рамках программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств для отдыхающих граждан.

Теперь россиянам можно будет приобрести билеты для поездки по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее сообщалось, что впервые эту акцию запустили в августе 2020 года, второй этап начался в октябре, и тогда получить компенсацию от государства можно было в том числе за поездки в новогодние каникулы. Чем многие путешественники и воспользовались.