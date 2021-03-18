Ученый назвал причину ускоренного потепления климата в России

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал об изменении климата в России.

По мнению специалиста, в нашей стране наблюдается ускоренное потепление климата. Причем ученый отметил, что этот процесс в РФ идет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах, а в Арктической зоне он еще более интенсивен.

Причиной такого быстрого потепления климата в России Киселев назвал размер суши. все дело в том, что в средних широтах Северного полушария, где и находится Россия, площадь суши меньше площади океана, объяснил климатолог в интервью газете "Взгляд".