В России к 2035 году реконструируют 179 аэропортов и аэродромов

В России в период с 2021 по 2035 годы планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов. Об этом говорится в проекте Концепции развития аэродромной сети РФ на период до 2035 года, составленной Росавиацией.

Отмечается, что для реализации этих целей в общей сложности будет потрачено 834 миллиардов рублей.

Так, до 2024 года планируется осуществить реконструкцию 62 аэропортовых и аэродромных комплексов, начать строительство нового аэропорта Утренний на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

В следующие пять лет, с 2025 по 2030 годы, должна состояться реконструкция еще 64 комплексов, в том число которых вошло строительство новых аэропортовых комплексов в Омске, Сыктывкаре, на островах Парамушир и Шикотан.

В период с 2031 по 2035 годы в России будет вестись строительство еще 53 аэродромных и аэропортовых комплексов, пишет ТАСС.