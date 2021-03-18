Физик рассказал, опасны ли магниты на холодильнике для человека

Преподаватель физики в "Хорошколе", разработчик программ по физике фестиваля наук "WOW! HOW?" Юрий Михайловский оценил опасность влияния магнитов на холодильнике на человека и технику.

По мнению специалиста, декоративные магниты, которые многие любят украшать холодильники, компьютеры и другую технику, как правило, абсолютно безвредны. Однако, по словам Михайловского, здесь нужно учитывать мощность.

- Если мы говорим про обычные магниты на холодильник – ферритовые, они создают достаточно слабое магнитное поле. Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа – неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику, – объяснил Михайловский в интервью радио Sputnik.