Ученые сообщили о повышенных рисках повторного заражения COVID-19 у людей старше 65 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Граждане старше 65 лет больше остальных людей подвержены риску повторного заражения коронавирусом. Об этом говорится в результатах исследования датских ученых, опубликованные 17 марта журналом Lancet.

Исследователи отмечают, что в общей популяции защита от повторного заражения covid-19 составляет 80%. При этом, что касается ситуации с людьми старше 65 лет, то этот показатель составляет около 47%. Таким образом люди старшего поколения имеют повышенные риски вновь заразиться ковидом.

При этом ученые отмечают, что наиболее надежной мерой для защиты организма от повторного инфицирования является вакцинация всех групп населения.

Ранее сообщалось, что российские учёные уже изобрели несколько вакцин от коронавируса. Препараты, в том числе которые можно вводить пожилым людям, показали свою эффективность и безопасность.