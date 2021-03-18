Последние новости на утро 18 марта 2021: Посол России в США Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта

Важные новости утра Фото: Евгения ГУСЕВА

Последние новости на утро 18 марта 2021 года. Посол России в США Анатолий Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта 2021 года, сообщили в посольстве. Отмечается, что в ходе встреч в МИД РФ и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей, поскольку Россия выступает за налаживание диалога с США. Цель визита дипломата заключается в помощи РФ проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Климатолог Андрей Киселев рассказал о причине ускоренного потепления климата в России. Этот процесс в нашей стране идет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах из-за того, что в средних широтах Северного полушария, где и находится Россия, площадь суши меньше площади океана.

В России с 18 марта 2021 года стартует третий этап туристического кэшбека. Теперь россиянам можно будет приобрести билеты для поездки по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня. Правила остаются те же - государство будет возвращать путешественникам 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире за все время пандемии превысило отметку в 120 миллионов, а количество летальных случаев перевалило за 2,6 миллиона.

ЦБ РФ прогнозирует рост безналичных платежей в ближайшие 3-5 лет до отметки 75%. Только по итогам прошлого года доля оплат в торговом розничном обороте с помощью карт составила 70,3% против 64,7% в 2019 году. Свою роль здесь сыграла и пандемия.

В России в период с 2021 по 2035 годы планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов. Для реализации этих целей в разных регионах страны в общей сложности будет потрачено 834 миллиардов рублей.

Крым подготовит официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной со стороны властей Украины. Представители полуострова не намерены замалчивать проблему и не обращать внимания на этот вопрос, поскольку "мир должен знать правду".