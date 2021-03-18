Должность уполномоченного по правам пенсионеров предложили ввести в России Фото: Иван МАКЕЕВ

В России предложили учредить должность уполномоченного по защите прав пенсионеров. Член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина с письмом, где указывает необходимость появления пенсионного омбудсмена.

Общественник подчеркивает, что на текущий момент в стране проживают порядка 36 миллионов пенсионеров. Многие из них регулярно нуждаются в защите. Граждане пенсионного возраста сталкиваются с проблемами при выплате пенсий и пособий, порой вынуждены через суд добиваться назначения компенсаций или признания своих прав на льготы. Все это сделать пожилому человеку самостоятельно крайне сложно, а услуги юристов подчас им не карману.

Омбудсмен будет призван помочь данной категории граждан с решением актуальных вопросов. Если представительства службы появятся в каждом регионе, то жизнь пенсионеров облегчится.

Офисы уполномоченного возьмут на себя работу по правовой и консультативной поддержке граждан. А все вместе позволит улучшить ситуацию с реализацией прав пенсионеров в стране.

- В связи с этим прошу вас поддержать учреждение в России должности федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров, - цитирует RT текст обращения.

Ранее доцент факультета социальной работы РГСУ Ольга Аникеева рассказала, какие льготны положены российским пенсионерам. Это не только бесплатный проезд и лекарства. Многие даже не догадываются, что имеют право ходить в театр по специальной специальной цене или проходить бесплатное обучение, пишет ОТР.