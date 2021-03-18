Рыбаки предупредили о возможных сбоях в добыче скумбрии и сардины иваси

Рыбодобытчики предупредили, что откажутся от лова иваси из-за увеличения трат на растаможивание траулеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рыбные компании Дальнего востока предупредили о возможности масштабных сбое добычи в России самой дешёвой рыбы: сардины иваси и скумбрии. По мнению специалистов, сбой может спровоцировать вступление в силу требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. В соответствии с ним суда, построенные или купленные в других странах, должны обслуживаться в в иностранных портах. Суда также необходимо декларировать на таможне, чтобы добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне России. Об этом сказано в обращении генерального директора компаний "Тралфлот" и "Софко" Владимира Рекасова к вице-премьеру Виктории Абрамченко, передаёт РБК.

Рыбаки также предупредили, что из-за роста трат на растаможивание траулеров перестанут ловить сардину иваси. Рекасов отметил, что из-за этого произойдёт "значительное" увеличение цен на некоторых видов рыбной продукции.