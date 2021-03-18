IT-эксперт рассказал, как холодильник, лампа и дверной замок могут следить за владельцами

Дверные звонки, камеры и микрофоны, подключённые к интернету, позволяют мониторить наши действия из любой точки мира в режиме реального времени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тенденция человечества оснащать свои дома "умными" приборами должна улучшать жизнь человека, но вместе с этим холодильники с экранами, чайники, подключённые к интернету, и телевизоры с камерами могут нести для их владельца опасность, сообщил партнёр и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Эксперт объяснил, что при выполнении команд устройства получают изображения человека и отправляют все данные на удалённые сервера, где и происходит распознавание команд.

- В это время возникает риск, что информация или биометрические данные пользователя будут перехвачены в процессе передачи, или сервер будет атакован хакерами. По этим данным злоумышленник может узнать многое о человеке. Но это не самый большой риск, который приносит в наш мир умная бытовая техника, - уточнил Павел Мясоедов в разговоре с агентством "Прайм".