Правительство Приморья опровергло информацию о прекращении добычи сардин и скумбрии

Агентство по рыболовству Приморья не видит предпосылок для остановки промысла сардин иваси предприятиями региона, о рисках для которого сообщили СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Агентстве по рыболовству Приморья сообщили, что не видят предпосылок для остановки промысла сардин иваси в регионе, о чём ранее заявили РБК.

- Накануне стало известно, что крупные рыбодобытчики Дальнего Востока, возможно, прекратят вылов сардины иваси, поскольку этот бизнес может оказаться нерентабельным в следующем году из-за нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко подчеркнул, что предпосылок прекращения промысла иваси предприятиями края нет, - сообщил представитель Агентства по рыболовству в разговоре с РИА Новости.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, РБК сообщило, что дальневосточные рыболовные компании предупредили о возможных перебоях с добычей сардин иваси. Рыбодобытчики объяснили это требованием правительства декларировать на таможне иностранные суда. Из-за роста трат на растаможивание траулеров рыбаки планируют отказаться от ловли сардин иваси.