В России в два раза сократилось число оставленных матерями младенцев Фото: Олег ЗОЛОТО

В России более чем в два раза сократилось число младенцев, от которых отказались матери. За девять лет число таких детей резко сократилось, это произошло за счет активной работы с будущими мамами.

Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Андрей Фисенко отметил, что если сравнивать статистику по отказникам в 2011 и 2019 году, то результат впечатляет.

- От детей стали отказываться реже, это подтверждено официальными статистическими данными. На мой взгляд, сказывается совершенствование мер поддержки женщин. Мы считаем это наиболее перспективным методом борьбы с оставлением детей, — сказал эксперт в беседе с «Известиями».

Врач отметил, что в дальнейшем значительно улучшить ситуацию помогут меры социальной и экономической поддержки матерей. Их должны получать беременные и кормящие женщины, многодетные и малообеспеченные семьи.

А вот законопроект о легализации беби-боксов профессор не поддерживает. По его словам, это не решает проблему, гибели оставленных матерями детей.

Беби-боксы не предотвращают убийств новорожденных. На практике, мать, которая решилась на убийство и мать, которая пришла к беби-боксу - это совершенно разные категории женщин. Они находятся в разном психическом состоянии, сообщает телеканал "360".