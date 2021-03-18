Компании "Сухой" и "МиГ" объединят в Корпоративный центр самолётостроения

Компании "Сухой" и "МиГ", входящие в состав Объединенной авиастроительной корпорации, в 2021 году прекратят своё существование в качестве самостоятельных юрлиц. Они станут единым юрлицом в Москве под названием Корпоративный центр самолётостроения. "Ростех" принял такое решение после совещания 16 марта. На нём обсуждалась дальнейшая реформа авиастроения. В совещании участвовали глава госкорпорации Сергей Чемезов, руководство и генеральные конструкторы ОАК, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В состав нового центра также войдут компании "Туполев", "Ильюшин" и "Иркут", отмечает РБК.

На совещании также было принято решение создать единый инженерно-конструкторский центр ОАК. В нём объединят все авиационные конструкторские бюро. Центр будет расположен на Ходынском поле. Сергей Чемезов намерен возглавить совет директоров ОАК, входящей в "Ростехе", для контроля проводимых преобразований.