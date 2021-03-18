В России предложили ввести страховые выплаты за разбитые сосульками автомобили

Страховщиков хотят обязать выплачивать компенсацию за разбитые упавшими сосульками автомобили Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Государственную думу внесен законопроект, целью которого является избавление автолюбителей от судебных тяжб с управляющими компаниями, если застрахованный автомобиль гражданина пострадает от непредвиденных обстоятельств на дорогах или во дворах.

Автором проекта выступил сенатор Сергей Леонов и еще несколько депутатов. Они утверждают, что автолюбители стали чаще страдать от повреждения машин из-за ям, неубранного снега, падающих с крыш сосулек или гнилых деревьев, пишут "Ведомости".

Сейчас, даже в случае признания ответственными организациями своей вины в подобных инцидентах, компенсацию приходится ждать несколько месяцев. Именно поэтому авторы законопроекта хотят обязать страховые компании предусматривать подобные случаи.

Ранее появилась информация, что страховые компании стали чаще расторгать договоры ОСАГО, оформленные онлайн, если в нем обнаружилась ошибка. При этом владельцам автомобилей не возвращают их деньги.