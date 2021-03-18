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Политика18 марта 2021 10:42

Захарова после интервью Байдена заявила, что США должны сами разобраться в своих делах

Официальный представитель МИД РФ рассказала, что американские журналисты обращались в Москву с просьбой объяснить, что происходит
Антон Беспамятных
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Мария Захарова прокомментировала высказывания Джо Байдена о России и Путине

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соединенные Штаты Америки сами должны объяснить, что у них происходит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о недавних высказываниях президента США Джо Байдена.

Захарова сообщила, что американские коллеги отказались отвечать на прямой вопрос о произошедшем. Кроме того, американские журналисты обращались в МИД РФ с просьбой объяснить происходящее

- Ну как это? Поэтому я считаю, что это американская машина должна включиться и, в общем-то, ответить на базовые вопросы: что у них там происходит? — заявила Захарова в эфире "Вести FM".

Ранее президент США Джо Байден дал интервью местному телеканалу ABC. В нем он назвал президента России Владимира Путина "убийцей" и добавил, что Москва должна ответить за якобы вмешательство в американские выборы. Российские эксперты заявили, что подобные высказывания странно слышать от главы государства. Директор Фонда изучения США им Ф. Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев заявил, что у действующего президента Соединенных Штатов просто не хватило ума ответить по-другому.