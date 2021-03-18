Михаил Дегтярев: «Дальэнергомаш» готов расширять рынки поставок

Михаил Дегтярев отметил, что «Дальэнергомаш» — бренд, известный в мире надежностью и качеством. Фото: правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, побывал на заводе «Дальэнергомаш» и обсудил с его руководством перспективы развития.

На предприятии при поддержке правительства края реализуется приоритетный инвестпроект по модернизации производственного комплекса. Завод готов поставлять на внутренний и внешний рынки новый вид продукции – центробежный нагнетатель воздуха «AERO IM». По некоторым характеристикам он превосходит зарубежные аналоги. Среди преимуществ – низкое энергопотребление, компактность, высокий КПД, невысокие затраты на монтаж и пусконаладку. Нагнетатели «Дальэнергомаша» можно использовать, например, при строительстве и реконструкции очистных сооружений. С продукцией предприятие может зайти в федеральный проект «Оздоровление Волги» и другие подобные проекты.

- Продукция, которая выпускается «Дальэнергомашем», известна на весь мир. Это бренд Хабаровского края, - подчеркнул Михаил Дегтярев. - Нам есть кем и чем гордиться – вами и продукцией предприятия. Мы и дальше будем поддерживать завод, чтобы вы могли трудиться, развиваться и осуществлять вклад в экономику края.

Добавим, что в 2020 году «Дальэнергомаш» победил во Всероссийском конкурсе «Экспортер года» в категории «крупный бизнес» по ДФО.