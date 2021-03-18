Захарова рассказала, сколько времени уйдет на консультации с послом РФ в США

Мария Захарова рассказала, сколько времени займут консультации с послом РФ в США. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Консультации с послом РФ в США Анатолием Антоновым, которого в среду пригласили в Москву, пройдут столько времени, сколько нужно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

- Консультации пройдут не только в министерстве иностранных дел, но и в различных ведомствах. Сколько потребуется на это времени? Ровно столько, сколько займут сами консультации, — сообщила Захарова.

17 марта стало известно, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультации на тему "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". В частности, посол должен прояснить характер отношений между Россией и США после прихода Джо Байдена. Отмечается, что новая американская администрация находится у власти почти два месяца, и это время в МИД РФ назвали подходящим для того, чтобы оценить, что получается у команды нового президента, а что не очень.