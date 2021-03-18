Мария Захарова не знает о вызове посла США в российский МИД

Мария Захарова заявила, что у нее нет информации о вызове посла США в МИД РФ Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нее нет информации насчет того, что посла США в Москве Джона Салливана вызывали в российское министерство иностранных дел.

- На данный момент у меня нет такой информации, — заявила Мария Захарова в эфире "Вести FM", отвечая на вопрос о том, был ли вызван Джон Салливан на Смоленскую площадь.

Напомним, 17 марта Россия пригласила в Москву посла РФ в США Анатолия Антонова. Новая американская администрация находится у власти уже два месяца, и МИД РФ посчитал это время наиболее приемлемым для того, чтобы российский дипломат представил "обзор" на действия команды Джо Байдена.

Ранее Мария Захарова рассказала, сколько времени уйдет на консультации с послом РФ в США. Она сообщила, что это займет столько времени, сколько нужно. Кроме того, посол посетит не только российское министерство иностранных дел, но и другие ведомства.