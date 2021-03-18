Косачев считает, что США должны извиниться после отзыва посла РФ из Вашингтона

В Совфеде заявили, что США должны принести извинения после отзыва посла РФ из Вашингтона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил уверенность, что отзыв посла РФ из Вашингтона будет не последним шагом, если США не принесут извинения после интервью Джо Байдена.

Косачев считает, что высказывания, которые позволил себе Джо Байден, только обостряют отношения между двумя странами. Кроме того, ожидания политики новой американской администрации в отношении России "списаны этим хамским заявлением в утиль".

Вице-спикер считает, что вызов посла РФ в США в Москву — это единственно верная реакция на происходящее.

- Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны, — добавил Косачев у себя на странице в Facebook.

Напомним, действующий президент США Джо Байден дал интервью американскому телеканалу, в котором назвал главу России Владимира Путина "убийцей". Кроме того, он заявил, что Москва ответит за вмешательство в американские выборы.