В России выявили 9 803 случая COVID-19 за сутки

Оперштаб России по коронавирусу сообщил о 9 803 новых случаях COVID-19 за сутки Фото: ИВАНОВА Диана

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за последние сутки в России выявили 9 803 новых случая COVID-19. При этом у 11,9% заразившихся не было клинических проявлений болезни. С начала пандемии в 85 регионах страны заразились вирусом 4 428 239 человек.

Лидером по заболеваемости стала Москва с 1934 заразившимися за сутки. Второе место — у Санкт-Петербурга (918). Третье — у Московской области (537).

Жертвами коронавируса стали еще 460 россиян. За весь период в России от коронавирусной инфекции скончались 93 824 человека.

За последние сутки выздоровел 12 061 россиянин. За все время медики смогли вылечить от COVID-19 4 037 036 граждан.

17 марта в России зафиксировали 8 998 случаев COVID-19. Это минимальный показатель с 1 октября прошлого года. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 10 755 человек. Еще 427 человек скончались.