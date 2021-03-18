Россияне стали чаще совершать покупки через интернет в последние два года

В России вырос спрос на онлайн-покупки Фото: Анастасия ОСИПОВА

За последние два года россияне стали намного чаще совершать покупки, через интернет. Так, в Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что средние чеки на онлайн покупки выросли в 11 категориях товаров.

Больше всего онлайн-спрос вырос на инструменты и садовую технику. Средний чек в этой категории увеличился за два года в три раза. Теперь россияне тратят на такие покупки примерно по 6 тысяч рублей, передает «Российская газета».

Более чем в два раза выросли траты на категорию «цветы и подарки». Средний чек с 2018 года увеличился с 1400 до 4 тысяч рублей. А чек на продукты питания, заказанные через интернет, вырос 800 рублей до 2000 рублей.

Аналитики отмечают, что покупки выросли также в категориях «цифровая и бытовая техника», «красота и здоровье», «автозапчасти и автоаксессуары», «спорттовары», «мебель и товары для дома» и т.д.

При этом в Ассоциации добавили, что на некоторые товары за последние годы спрос, наоборот, упал. Так, на фоне пандемии коронавируса пользователи реже стали заказывать через интернет одежду и обувь, аксессуары, товары для детей и книги.

Напомним, ранее опрос показал, что в случае увольнения у половины россиян денег хватит только на одну-две недели комфортного существования. И только 3% признались, что из-за отсутствия работы финансовых трудностей у них не возникнет, передает Москва 24.