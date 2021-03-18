Названы регионы, где продается больше отечественных машин Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты «Авито.Авто» назвали регионы, где больше всего отечественных автомобилей. Рейтинг был составлен на основе данных о продажах машин на вторичном рынке по итогам 2020 года.

Оказалось, большая часть вторничного авторынка в России – это как раз отечественные машины.

Доля продаж российских брендов составляет 30,6%.

Вторая строчка по популярности у японских производителей – 19,2%. А третья – у немецких – 14,2%.

Есть регионы, где доля продаж отечественных машин особенно высока. Сразу в пяти субъектах страны на российского производителя приходится 40% авторынка.

Регионы, где чаще продают отечественные машины:

Волгоградская область,

Самарская область,

Саратовская область,

Ульяновская область,

Ставропольский край.

А есть и те, где лидерство держат исключительно японские бренды – это Алтайский край, Красноярский край, а также в Иркутская, Новосибирская и Омская области.

По состоянию на 1 июля 2020 года российский автомобильный парк состоит из 53 млн машин. Большая часть (44,6 млн единиц) приходится на легковые авто, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что российские машины подорожали от 2 до 5%. Самая бюджетная версия отечественной легковушки Lada Granta обойдется дороже 500 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".