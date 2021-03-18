В Союзе журналистов предложили развивать RuTube в ответ на блокировки в иностранных соцсетях

В Союзе журналистов предложили развивать Rutube после блокировок российских фильмов на Youtube Фото: ТАСС

Секретарь Союза журналистов РФ Тимур Шафир предложил развивать RuTube в ответ на блокировки российский аккаунтов и фильмов на иностранных видеохостингах.

Эксперт считает, что из сложившейся ситуации есть два выхода — репрессивный и путь создания чего-то собственного. Что касается первого, то Роскомнадзор уже активно занялся зарубежными площадками. К примеру, недавнее замедление работы Twitter за отсутствие борьбы с запрещенным контентом. Шафир предложил развивать российскую площадку-аналог Youtube.

- У нас есть RuTube, уже 15 лет как запущена эта площадка, многие СМИ используют его в качестве инициативы. Но раскручен ли он достаточно, вкладываются ли в него достаточные деньги? Кстати, что касается ограничений – на RuTube незарегистрированный пользователь вообще ничего посмотреть не может, — заявил Шафир.

Напомним, 18 марта эксперты обсудили частичную блокировку Youtube-фильма "Ржев. 500 дней в огне" от "Комсомольской правды". Руководство видеохостинга установило для картины ограничение 18+, что привело к выводу фильма из рекомендаций и лишению возможности продвижения.