Страны G7 призвали соблюдать режим прекращения огня в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы министерств иностранных дел стран G7 осудили факты эскалации конфликта в Донбассе и призвали соблюдать режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом в четверг, 18 марта, говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств, опубликованном на сайте МИД Франции.

Заявление подписали министры иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

- Мы вновь подтверждаем важность соблюдения режима прекращения огня, который является основой для достижения какого-либо прогресса в направлении мирного разрешения конфликта. Мы призываем Россию гарантировать то, что недавно предпринятые украинской стороной действия, нацеленные на улучшение жизни людей по обе стороны линии соприкосновения, будут встречены ответными шагами, - говорится в заявлении.

Данное заявление страны G7 опубликовали по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В нем главы МИД этих государств заявили также, что Украина должна сохранять свою территориальную целостность.

Крым стал регионом России в 2014 году по итогам референдума: за воссоединение с РФ высказались 96,77% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя. Несмотря на это, Киев до сих пор считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией.

Ранее сайт kp.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил озабоченность Москвы обострением ситуации в Донбассе. Кремль рассчитывает, что украинские власти смогут удержать действующие в регионе подразделения от наращивания напряженности в будущем. Пресс-секретарь российского лидера отметил также, что повышение напряженности в регионе чревато провокациями.