Умер Виктор Конашенков, актер МХАТ имени Горького. Фото: официальный сайт МХАТ имени Горького

Умер Виктор Конашенков, актер Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького. Его не стало в возрасте 68 лет. Об этом в четверг, 18 марта, сообщается на официальном сайте академического театра.

- Сегодня коллектив МХАТ имени Горького понес тяжелую утрату – на 69 году жизни ушел из жизни актер Виктор Иванович Конашенков. Светлая память замечательному актеру, соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Ивановича, - говорится в сообщении коллектива учреждения.

Причина смерти Виктора Конашенкова пока что не уточняется.

Актер родился в Чите в 1953 году, в 1976 году он окончил ГИТИС, после чего работал в Волгоградском драматическом театре имени Горького, а также в Московском драматическом театре «Сопричастность» и театре «Мир искусства». В Московском художественном академическом театре имени Горького актер трудился с 2009 года. Зрителям он известен по своих ролям в постановках «Униженные и оскорбленные», «На дне», «Мастер и Маргарита», «Ромео и Джульетта» и «Деньги для Мари».