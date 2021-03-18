Депутат Госдумы подтвердил, что Россия может заблокировать Твиттер

Хинштейн оценил возможность полной блокировки Twitter в России. Фото: Twitter Госдумы

Роскомнадзор действительно заблокирует Twitter на территории России, если руководство социальной сети не пойдёт на контакт с властями страны, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Депутат также отметил, что Россия учтёт печальный опыт с блокировкой Telegram и помнит о возможности обхода блокировки соцсети с помощью VPN.

- Если за эти 30 дней администрация Twitter не начнёт какого-либо диалога с российской властью, не начнёт удалять те откровенно негативные твиты, которые являются абсолютным злом для всех, это детская порнография, призывы к суициду, пропаганда наркотиков, его сигнал заблокируют, - объяснил Хинштейн в интервью "Парламентской газете".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 10 марта Роскомнадзор замедлил на территории России работу социальной сети для всех мобильных и половины стационарных устройств. Своё решение ведомство объяснило тем, что Твиттер не удалил с 2017 года 2 862 поста, в которых описаны способы изготовления и употребления наркотиков, содержатся призывы к самоубийству и описания методов их совершения, а также порнография с изображением несовершеннолетних.

16 марта Роскомнадзор заявил о планах через месяц заблокировать в России Твиттер, если социальная сеть не выполнит требования надзорного органа и не удалит запрещённую информацию.

В тот же день в ведомстве заявили, что у Роскомнадзора есть технические возможности для полной блокировки Twitter в России.