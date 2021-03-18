В Кремле заявили о ревизии отношений с США Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций и ревизии отношений с Соединенными Штатами. Об этом в четверг, 18 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Напомним, Анатолий Антонов вылетит в российскую столицу на консультации 20 марта текущего года. В посольстве отметили, что во время встреч в министерстве иностранных дел и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских отношений.

- Посла пригласили в российскую столице для консультаций, для ревизии российско-американских отношений, - сказал Дмитрий Песков.

Антонова решили пригласить в Москву на фоне вчерашних заявлений американского президента Джозефа Байдена. В эфире ABC лидер Штатов заявил о якобы вмешательстве России в выборы в США в минувшем 2020 году, отметив, что «Россия за это заплатит».

Как писал сайт kp.ru, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак назвал данные заявления Байдена триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя.